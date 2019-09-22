9 упражнений на растяжку, которые заменят сеанс массажа

Эти УПРАЖНЕНИЯ оказывают положительное влияние на СПИНУ и ПОЗВОНОЧНИК, позволяют избавиться от болей и сутулости. Оказывают влияние на все группы мышц, прорабатывают проблемные участки. Так что, если вы регулярно страдаете от проблем со спиной, то включите этот комплекс в вашу утреннюю зарядку.
Наверное, практически любой человек сейчас хотел бы вести как можно более здоровый образ жизни. К сожалению, из-за ежедневных напряженных рабочих графиков зачастую у нас просто не остается времени, чтобы уделять его своему здоровью. Однако при необходимости вы вполне можете выделять примерно 10-15 минут в течение дня для получения результата. Вам не потребуется заниматься тренировками в тренажерном зале, вы просто можете с легкостью растянуть свое тело, следуя довольно простому режиму упражнений.
Комплекс упражнений на растяжку
Эти задания на растяжку не только омолодят ваш разум, тело и душу, но и окажут положительное влияние на вашу личность.
Обратите особое внимание на эти упражнения, которые вы с легкостью можете выполнить. Они помогут вам поддерживать себя в форме и быть более здоровым, даже в том случае, если вы из-за занятости пропустите посещение массажа.
Крылья бабочки
Это упражнение невероятно полезно для растяжения мышц спины и груди. Для выполнения этой техники вам потребуется положить ладони на плечи (правую ладонь на правое плечо и наоборот). Сначала попытайтесь оттянуть локти назад, как будто вы пытаетесь заставить их коснуться друг друга, затем задержите их в таком положении примерно на 5-10 секунд, чтобы полностью прочувствовать растяжение в верхней части спины. Попробуйте сделать то же самое движение, заставляя локти двигаться вперед. Снова удерживайте их в такой позиции 5-10 секунд, чтобы прочувствовать растяжение в груди.
Поза орла
Практикуя позу орла, вы сможете растянуть заднюю часть плеч, а также верхнюю часть спины. Скрестите руки так, как это показано на фотографии и убедитесь, что они направлены вверх. Если у вас есть проблемы с тем, чтобы ваши ладони встретились друг с другом, убедитесь, что каждая рука находится на противоположном плече, а подбородок соединен с грудью. Локти должны находиться параллельно полу.
Вам нужно оставаться в такой позиции примерно 30 секунд, после чего повторить то же самое, изменив положение рук. Эта поза не только растянет мышцы, но и поможет тем, кто страдает об болей в данной области.
Вращение
Это упражнение поможет вам справиться с болями в спине, а также значительно укрепит мышцы. Для его выполнения вам потребуется сесть на стул и крепко поставить ноги на пол. Выпрямите спину и положите руки за голову. Теперь поверните тело вправо, затем медленно вернитесь в исходное положение и повернитесь влево.
Вы также можете поместить правую руку на колено левой ноги при скручивании влево, а левую руку на правое колено при скручивании в другую сторону. Упражнение нужно делать достаточно медленно и повторять примерно 3-5 раз.
Подтягивание поясницы
Это упражнение прекрасно подходит для тех людей, кто страдает от сильных болей в пояснице. Также оно положительно влияет на мышцы пресса и ног. Для выполнения задания вам потребуется встать спиной к стене, хорошенько опереться на нее и полностью выпрямить позвоночник, чтобы он стал ровным. Теперь медленно опускайтесь, пока колени не образуют прямой угол. Оставайтесь в таком положении примерно 10-15 секунд. Для достижения хорошего результата необходимо повторять упражнение примерно 8-10 раз каждый день.
Преимущества этого упражнения многочисленны. Оно поможет вам уменьшить напряжение в мышцах, которые обеспечивают поддержку позвоночника. А так как любое напряжение в этих мышцах увеличивает боли в спине, то вы также сможете облегчить свою жизнь. Это упражнение также играет важную роль в улучшении общей подвижности и уменьшает шансы появления инвалидности из-за сильной боли.
Растяжка верхней части спины
Это упражнение поможет растянуть мышцы верхней части спины вместе с трапециевидными мышцами. Поднимите левую руку прямо над головой и согните ее в локте, чтобы она коснулась верхней части спины. Теперь положите правую руку на локоть левой руки и осторожно потяните ее влево. Постарайтесь оставаться в таком положении 10-15 секунд, а затем повторите упражнение, перемещая руки. Следите за тем, чтобы движение было боковым, а не задним или передним. Это упражнение поможет человеку справиться с болями, возникающими в шейном отделе.
Сжатие плеч
Это упражнение на растяжку помогает избавиться от плохой осанки, а также уменьшает напряжение в верхней части спины. Для его правильного выполнения вам потребуется сесть на коврик для йоги, а затем согнуть колени и положить ноги на землю. Затем заведите руки за поясницу и соедините их друг с другом. Старайтесь вытягивать их, растягивать, а также немного сжимать плечи. Повторите упражнение 7-10 раз, задерживаясь в позиции примерно по 3-5 секунд.
Подтягивание колена к груди
Для того, чтобы сделать данное упражнение вам нужно лечь на коврик. Вытяните обе ноги, а затем медленно начинайте сгибать левую ногу вверх, стараясь прижать левое колено к груди. Правая нога и поясница в этот момент должны быть прижаты к полу. Постарайтесь оставаться в таком положении некоторое время, чтобы укрепить результат. Как только вы закончите с одной стороной, то повторите все упражнение сначала, но только с правой ногой.
Растягивание стоя
Встаньте прямо, как можно сильнее выпрямив позвоночник. Выберите такую позу, чтобы как можно более твердо стоять на земле. Затем вытяните левую ноги от колена к ягодицам. Для лучшего выполнения упражнения вы должны придержать левую ногу левой рукой. Если у вас имеются проблемы с равновесием и вам довольно сложно стоять на одной ноге, тогда возьмите стул, чтобы на него можно было опереться. Оставайтесь в заданном положении от 20 секунд до 1 минуты, а затем повторите все упражнение с правой ногой.
Это упражнение необыкновенно полезно для снятия напряжения с бедер, ягодиц и нижней части спины. Если вы будете практиковать его регулярно, оно также увеличит диапазон движения ног, что будет невероятно полезно для тех, кто занимается спортом. Так вы сможете выполнять упражнения в тренажерном зале с большей пользой для вашего организма без вероятности причинения телу проблем.
Растягивание в положении стоя
Для данного упражнения нужно встать прямо, а руки вытянуть вверх к небу. Соедините руки, переплетая между собой пальцы, а затем медленно начинайте сгибать верхнюю часть тела вправо. Повторите это упражнение, согнув на этот раз тело в левую сторону. Только после этого вернитесь в исходное положение в центр.
Это задание полезно для поддержания хорошей осанки, поскольку оно поможет вам укрепить свое ядро, позволяя в дальнейшем лучше балансировать. Оно также помогает увеличивать длину бедер и растягивает мышцы бедра, что в конечном итоге повышает гибкость позвоночника.
Конечно, это далеко не все имеющиеся упражнения, которые оказывают положительное влияние на вашу спину и позвоночник, позволяя избавиться от болей и сутулости. Однако в подобном комплексе они оказывают влияние на все имеющиеся группы мышц, прорабатывая проблемные участки. Так что, если вы регулярно страдаете от проблем со спиной, то включите данный комплекс в вашу утреннюю зарядку. Он не займет много времени — всего около 15 минут, зато результат будет, как от самой великолепной СПА процедуры на расслабление.
Уже через некоторое время вы заметите, что ваш позвоночник причиняет меньше беспокойства, а мышцы начинают работать в усиленном темпе. Вы сможете выполнять в тренажерном зале заметно более сложные упражнения. К тому же без напряжения в области спины вы будете ощущать себя более счастливой и легкой.
Источник: econet.ru
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